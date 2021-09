Maître Sergio volgend seizoen niet te zien in First Dates

Sergio vertelt aan de nieuwssite: „In november ga ik een theatertour doen met Jim Bakkum en helaas past dat niet in mijn agenda met de nieuwe opnames van First Dates, die dan ook plaatsvinden.” Tijdens deze theatertour voor Under his skin brengen hij en Jim een ode aan Frank Sinatra.

Hoewel hij zelf het wel ziet zitten om daarna terug te keren in het programma, hangt het volgens hem van de omroep af. „Ik wil heel graag met Jim het theater in. Die twintig shows stonden al vast. We zien daarna wel hoe het gaat, maar ik sta er wel voor open om terug te keren”, aldus Sergio.

BNNVARA bevestigt aan De Telegraaf het nieuws. In een reactie aan Nu.nl laten ze weten: „Het is heel jammer, we moeten nu noodgedwongen op zoek naar een nieuwe maître. Hij en Victor (Abeln, de barman in het programma, red.) zijn de gezichten van First Dates en hebben het programma mede groot gemaakt."