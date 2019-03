Jussie Smollett: Ik was de hele tijd eerlijk

Ⓒ Hollandse Hoogte

Jussie Smollett stelde dinsdag nadat hij was vrijgelaten in een korte verklaring dat hij ’doorlopend eerlijk is geweest op elk niveau’. Alle zestien aanklachten tegen de Empire-acteur werden ingetrokken. Hij werd er onder meer van verdacht een aanval op zichzelf te hebben verzonnen.