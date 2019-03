Van Dik Hout bij première musical Stil in mij

De musical gaat over vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren. Na hun examens zijn ze elkaar uit het oog verloren. Jaren later komen de vrienden weer samen, alleen is één van hen er niet meer.

De hoofdrollen worden gespeeld door Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duister en Dieuwke Tönissen. Het stuk is geregisseerd door William Spaaij. De première is zondag in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp en de voorstelling is daarna door heel Nederland te zien.