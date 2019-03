Politie Chicago woest over vrijlaten Smollett

„Dit is het witwassen van gerechtigheid”, stelde burgemeester Rahm Emanuel volgens The Hollywood Reporter. „Een jury heeft deze man aangeklaagd, gebaseerd op een fractie van het bewijs dat door de politie is verzameld.”

Ook politiechef Eddie Johnson is furieus. „We weten allemaal wat er is gebeurd vanochtend”, stelt hij. „De rechtsgang heeft geen kans gekregen; achter gesloten deuren is een deal gesloten om het rechtssysteem te ontwijken. Ik denk dat justitie onze stad excuses verschuldigd is.”

Bekijk ook: Aanklachten tegen Jussie Smollett vervallen

Burgemeester Emanuel voegde hier aan toe dat deze zaak ten koste gaat „van alle homoseksuele mannen en vrouwen, van alle gelovigen, van alle mensen die vanwege hun ras of achtergrond wél slachtoffer geworden zijn van een haatmisdrijf. In elke zaak kan nu twijfel worden gezaaid of deze mensen wel de waarheid spreken of niet.’