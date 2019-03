Vriendin Dave Mantel: Het is nog steeds niet helemaal doorgedrongen

„We gingen samen oud worden. Dat was het plan”, zegt danseres en actrice Dapheny Oosterwolde in Grazia. „En kinderen krijgen. Ons huis hadden we een jaar voor zijn overlijden gekocht. We hebben vijf maanden verbouwd. Dat had Dave beloofd: ‘Ik ga een huis voor je bouwen.’ En dat heeft hij gedaan. Vanaf het begin zat het goed tussen ons.”

Dapheny kan zich weinig van de bewuste dag herinneren dat Dave op 37-jarige leeftijd overleed. „Het was een spontane hartstilstand. Ineens was hij er niet meer. Het enige wat ik nog helder heb, is de ambulancebroeder die voor me stond. ‘Gecondoleerd’, zei hij. De rest is een blur. Ik weet niet of ik heb gehuild of gegild of juist helemaal niks.”

Bekijk ook: Bloemenzee voor Dave Mantel

Naar eigen zeggen is het nog steeds niet volledig tot haar doorgedrongen dat hij er niet meer is, toch mist ze hem elke dag. „Elke ochtend als ik opsta, mis ik hem. Als ik thuiskom, voordat ik in ons bed ga slapen... Dave is weg. Maar als ik heel eerlijk ben, is het nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen. Dat hij niet meer terugkomt. Ze zeggen dat de pijn slijt, dat het minder wordt. Maar daar ben ik nog niet”, aldus Dapheny.