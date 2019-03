Kandidaten The Voice: mij is niets beloofd

Een van de artiesten die in Nieuwe Revu aan het woord komt is Dominique Rombouts uit het vierde seizoen. „Het is niet letterlijk gezegd, maar ik wist vooraf wel dat ik door zou gaan”, zegt Dominique Rombouts op de website van het magazine. Navraag bij de zangdocent leert dat ze vooral veel verhalen heeft gehoord over beloftes die programmamakers doen. In een toelichting aan BuzzE zegt ze: „De mensen van het programma gaven me een goed gevoel. Je kunt er daarna over twisten of het programma daarmee doorgestoken kaart is, maar ze waren enthousiast. Ze hebben niet beloofd: jij gaat door.”

Dominique herinnert zich de repetities voor de blind auditions, waarbij producent John de Mol volgens haar zat te applaudisseren na haar optreden en ja zat te knikken. „Het maakte me enthousiast en gaf me een goed gevoel. Maar ik kreeg niet zwart-op-wit de garantie dat ze me door zouden laten gaan.”

Gelijke kansen

Volgens Dominique hebben alle kandidaten vermoedens over afspraken, al erkent ze dat ze niet te bewijzen zijn. „Iedereen hoort zulke verhalen, maar mij is niets beloofd. Ze hebben me gezegd dat het goed zou komen. Ik ben trouwens bij de battles afgevallen. Als ik het gevoel zou hebben dat ik de blind auditions niet zou halen, zou ik niet mee hebben gedaan.”

Televisieproducent Talpa ontkent dat The Voice of Holland doorgestoken kaart is. „The Voice of Holland is een van A tot Z integere muzikale zoektocht naar de beste nieuwe zangstem van Nederland”, reageert een woordvoerster van bedenker John de Mol. „Alle talenten die in het programma de strijd aan gaan, hebben gelijke kansen om winnaar van The Voice te worden.”

Zangprestaties

Programmamakers hebben achter de schermen geen invloed op de keuzes van de coaches. „Niemand anders dan de coaches en de kijkers van het programma beslissen welke talenten door mogen naar volgende rondes en wie de winnaar uiteindelijk wordt, op basis van hun zang- en podiumprestaties”, benadrukt de woordvoerster van De Mol.

Niels Geusebroek, die meedeed aan het tweede seizoen van The Voice, gelooft Talpa. „Ik heb louter positieve ervaringen met The Voice. Toen ik in gesprek met Nieuwe Revu hoorde dat bij veel kandidaten sprake zou zijn van doorgestoken kaart, heb ik geantwoord dat ik daar helemaal geen aanleiding in zag”, zegt Niels. „Ik ben destijds gescout, daar is niets geheimzinnigs aan. Maar mij zijn daarna geen toezeggingen gedaan. Ik heb best getwijfeld, want ik had al op Pinkpop en Lowlands gestaan en wat zou er gebeuren als ik de blind auditions of de battles niet door zou komen? Ik ambieerde een solocarrière, maar hield rekening met het afbreukrisico. Uiteindelijk heb ik de gok genomen. Ik heb altijd op mijn eigen kwaliteit vertrouwd.”