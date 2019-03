Sjors Fröhlich: Belachelijke claimcultuur DWDD

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich maakt zich boos over het claimgedrag van De Wereld Draait Door. Zijn omroep wilde kunstkenner Arthur Brand twee minuten bellen voor een gesprek over zijn teruggevonden Picasso. Maar dat mocht Brand naar eigen zeggen niet omdat DWDD exclusiviteit had bedongen.