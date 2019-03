Raymond Thiry heeft hoofdrol in Duitse film

Dat heeft zijn agentschap Copper & Co dinsdag bekendgemaakt. Thiry zal de rol vertolken van Maarten Sneijder, een geniale forensisch psycholoog die samen met een Duitse vrouwelijke politiecommissaris uit München (Preuss) op het spoor komt van een seriemoordenaar. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Oostenrijkse bestsellerschrijver Andreas Gruber.

Todesfrist wordt geproduceerd door het Duitse Constantin Television in coproductie met het Oostenrijkse Epo Film. Het is de bedoeling dat de film de eerste is van een reeks van tenminste vier delen over deze personages.