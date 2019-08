Halina en Carice: onze film voelt als een bevrijding

„We hebben beide veel ervaring als actrices, met name Carice op buitenlandse sets en ik in haar slipstream. Het werken met zoveel geweldige regisseurs is een enorme leerschool geweest. We moesten alles leren en ik heb echt alles wat ik wilde weten aan iedereen gevraagd. Daarom zijn we zo blij met de film, het voelt als een bevrijding om al die kennis nu in deze film te stoppen. Het is een groot compliment dat het festival de film heeft uitgekozen, omdat hij controversieel is en er veel verschillende meningen over zijn”, aldus Halina.

Voor Carice was het vertrouwen dat haar vriendin in haar heeft heel belangrijk. „Ik vertrouw op haar visie, ze is zelf actrice en weet dus wat het is om je zo kwetsbaar op te stellen. Ze houdt van me, waardoor ik me veilig voelde op de set en dan krijg ik het gevoel dat ik kan vliegen. De controversie die er over de film is, over verslaving, kan voor sommige mensen ook bevrijdend voelen, omdat ze dat gevoel herkennen. Maar er zijn mensen die dat donkere niet in zichzelf terug zien, maar wellicht over een paar jaar wel. Daarom vind ik het ook een tijdloze film.”

Het is voor het eerst dat een Nederlandse titel is geselecteerd voor dit prestigieuze onderdeel van het Zwitserse festival. Instinct vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Van Houten) die geobsedeerd raakt met een zedendelinquent, een rol van Kenzari - of Sexy Jafar zoals Carice haar mannelijke tegenspeler noemt. „Het is een van mijn meest dierbare filmervaringen en misschien wel het beste wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb zelden zo vrij gespeeld”, zei Carice eerder over haar hoofdrol.

Instinct opent eind september het Nederlands Film Festival in Utrecht. Distributeur September Film brengt Instinct op 3 oktober uit in de Nederlandse bioscopen.