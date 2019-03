Nicolette van Dam roemt sterke vader na overval

De 61-jarige René van Dam werd op woensdag 20 februari op klaarlichte dag op straat in de buurt van het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid op gewelddadige wijze beroofd en liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op. „We zijn positief met elkaar. We proberen het achter ons te laten”, zegt Nicolette bij 6Inside, die eraan toevoegt dat de impact van de overval nog steeds erg groot is.

Er zitten vier verdachten vast op verdenking van diefstal met geweld.

