Charles en Camilla genieten op Cuba van autoritje

De blokkade die de Amerikanen na de Cubaanse revolutie van 1959 afkondigden heeft er onder meer toe geleid dat lang geen nieuwe auto's konden worden ingevoerd en dat modellen die in die tijd populair waren nu nog steeds rondrijden. Dit dankzij het vernuft van de Cubanen die hun oldtimers steeds weer aan de praat wisten te houden. Voor liefhebbers van oude auto's, ook van Amerikaanse makelij, is Havana een paradijs.

Charles en Camilla, die eerder in de Cubaanse hoofdstad al een standbeeld van William Shakespeare hadden onthuld, namen in het park tot vermaak van de fotografen en omstanders plaats op een bankje waarop ook een beeld van Beatle John Lennon is geplaatst. Het zorgde voor een natuurlijke overgang naar een bezoek aan een opnamestudio waar ze Cubaanse muziek te horen kregen.

Prins Charles ging daarna de stad uit voor een bezoek aan de organische boerderij Finca Marta, terwijl Camilla door presidentsvrouw Lis Cuesta werd meegenomen naar een school waar salsa wordt onderwezen. Dinsdagavond staat nog een receptie op het programma, aangeboden door de Britse ambassadeur op Cuba.

Het bezoek wordt woensdagmorgen afgerond, waarna Charles en Camilla naar het Britse overzeese gebiedsdeel de Kaaimaneilanden vliegen als afsluiting van hun Caribische rondreis.