Paul Rudd: ik ben 80 jaar oud van binnen

„Van binnen ben ik 80 jaar oud”, grapte Paul, terwijl hij naar zijn borst wees. „Pure duisternis hierbinnen - en een beetje moisturizer”, voegde hij met een knipoog toe.

Rudd werd in de jaren 90 bekend van de film Clueless, waarin hij een hoofdrol had. Hij is binnenkort te zien in de film Avengers: End Game, waarin hij de rol van superheld Ant-Man vertolkt.