Lenie ’t Hart gescheiden van Karst van der M.

„Karst leek misschien van de aardbodem verdwenen, maar in werkelijkheid heb ik hem direct het huis uit gezet. In februari is onze scheiding officieel uitgesproken en op papier gezet in het gemeentehuis van Schiermonnikoog”, vertelt Lenie over haar ex-man Karst.

Karst is inmiddels verhuisd naar zijn oude woonplaats Soest, volgens het tijdschrift in de buurt van een van z’n slachtoffers en boven een peuterspeelzaal. Ook heeft hij een nieuw productiehuis en mediabedrijf opgezet. Saillant detail: het hierbij vermelde telefoonnummer is het privénummer van Lenie.

Naar eigen zeggen heeft Lenie geen contact meer met haar ex-man en laat ze weten daar ook geen behoefte aan te hebben. „Alles bij elkaar genomen kon ik echt niet langer met hem doorgaan. Er moest een dikke streep onder die hele periode en die heb ik met dit besluit gezet. Je hoeft hem dus ook echt de groeten niet van me te doen. Het boek is dicht en het liefst spreek ik hem nooit meer”, aldus Lenie.

Vorig jaar meldde Privé dat zij naar aanleiding van de schokkende onthullingen over Karst van der M. hem vorig jaar de deur wees, omdat ze de druk niet meer aankon. Ze wist dat haar toenmalige man ooit de fout in was gegaan, maar kende niet alle gruwelijke details.