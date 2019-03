Gouden bril van John Lennon geveild

De verwachting vooraf was dat het optische hulpmiddel van de Beatle, die in 1980 voor zijn flat in New York werd doodgeschoten, tussen de 10.000 en 20.000 pond op zou brengen. Wie de gelukkige nieuwe eigenaar is van het brilletje, is niet bekend.

Op de veiling, gehouden door Omega Auctions, gingen meerdere Beatle-memorabilia onder de hamer. Een set foto's van Lennon, gemaakt door de Amerikaanse artiest Andy Warhol, was een van de topstukken. De niet eerder vertoonde foto's, die oorspronkelijk gebruikt hadden moeten worden voor de cover van Lennon's plaat Imagine, moesten zo'n 12.000 pond opbrengen. Dit veilingsstuk werd echter niet verkocht.