Baudet nodigt Freek de Jonge uit voor broodje kroket

Na alle commotie die is ontstaan na de overwinning van Forum voor Democratie bij de statenverkiezingen, reageert Thierry Baudet dinsdagavond in Jinek op de actie van Freek de Jonge bij de opening van het Boekenbal. Ook laat hij weten dat hij best in wil gaan op het voorstel wat te gaan eten met Freek, maar dan bij de snackbar.