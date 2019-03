Fokke & Sukke eenmaal te zien als poppen

Het poppenkastoptreden maakt onderdeel uit van een evenement ter afsluiting van de Boekenweek in Assen en vindt plaats in cultuurcentrum DNK in de Drentse hoofdstad. De afsluitende act wordt verzorgd door een literaire vriendengroep die elkaar al bijna veertig jaar kent.

Behalve Van Tol bestaat het gezelschap uit schrijvers Ronald Giphart en Bert Natter, columnist Jerry Goossens, reclamemaker Wilbert Leering en Spangas-scenarist Patrick Limpens.

Elk van de vrienden verzorgt een deel van de slotavond. De mannen gaan onder meer ‘literair petje op, petje af’ spelen met de aanwezigen. Iedereen die een passe-partout voor de hele dag heeft, is welkom op de slotavond. DNK laat dinsdag weten dat er nog enkele kaarten over zijn.

Ⓒ ANP