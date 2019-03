Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor de derde keer in haar zeventigjarige leeftijd, gaat OLIVIA NEWTON-JOHN momenteel de strijd aan tegen borstkanker. Deze keer lijkt dat gevecht zwaarder dan ooit, er zijn inmiddels uitzaaiingen in haar ruggenmerg geconstateerd. Toch geeft de Grease-ster niet op: ,,Ik probeer te leven in het hier en nu en van ieder moment te genieten.’’