Recordaantal vrouwen in DeMedia100

In de top tien van de lijst staan drie vrouwen. Eva Jinek (3), Linda de Mol (4) en Chantal Janzen (9). De hoogste vrouwelijke nieuwkomer is tv-recensent Angela de Jong, zij staat op de vijftiende plek. Ook dames als Anna Nooshin, Jildou van der Bijl en Nienke Plas zijn dit jaar een van de honderd invloedrijksten in de Nederlandse media. In DeMedia100 van 2014 stonden vijftien vrouwen, de jaren erna respectievelijk 20, 24, 22, 23 en 26.

Organisator Bas Vlugt is blij met de toegenomen diversiteit in de lijst. „Het gaat de goede kant op. Het sluit heel erg aan bij wat je nu ziet. Dat veel mensen zich blijven inzetten voor een grotere diversiteit in de media en zich daar ook echt hard voor maken”, zegt hij. „Als organisator is het an sich geen doelstelling om meer diversiteit te creëren, maar dat de lijst een weerslag is van die inzet, daar zijn we natuurlijk heel erg enthousiast over.”

Onderzoek

Net als de voorgaande acht edities staat John de Mol bovenaan DeMedia100. Ook Arjen Lubach keert terug op de tweede plaats. Beau van Erven Dorens is de hoogste nieuwkomer in de lijst. De presentator wist een zesde plek te bemachtigen.

DeMedia100 wordt jaarlijks vastgesteld naar onderzoek van onderzoeksbureau MediaTest. Voor het onderzoek zijn dit jaar 40.000 professionals uit media en marketingcommunicatie uitgenodigd, waarvan 1300 hebben meegedaan. Zij kozen hun tien favorieten uit de driehonderd genomineerden.