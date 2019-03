Zender Fox blij met intrekken aanklachten Jussie Smollett

De acteur werd eerder verdacht van het doen van een valse aangifte. „Ik ben blij dat de waarheid uiteindelijk naar buiten is gekomen, want ik wist dit de hele tijd al”, aldus Taraji, die in serie Empire Cookie Lyon speelt, de moeder van Jussies personage Jamal Lyon. „Ik weet hoeveel deze jongeman zich inzet voor zijn gemeenschap. Ik weet dat hij iemand is die altijd geeft, niet iemand die aandacht wil. We zijn allemaal zo blij voor hem.”

Taraji zegt nog niet te weten of en wanneer Jussie terugkeert bij Empire. Naar aanleiding van zijn arrestatie werd hij uit de laatste afleveringen van het vijfde seizoen van de dramaserie geschreven. Zender Fox, die Empire uitzendt, liet dinsdag weten: „Jussie Smollett heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is, en we zijn er blij mee dat alle aanklachten tegen hem zijn ingetrokken.”

