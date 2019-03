Beau in top 3 met kijkcijferrecord

Het record stond op bijna 1,1 miljoen voor de laatste uitzending van de eerste reeks. Met zijn programma geeft Beau van Erven Dorens de kijker inzicht in hoe het er echt aan toe gaat op plekken waar je niet zomaar komt. In de eerste aflevering bracht hij een bezoek aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf bij de Efteling voor ernstig zieke kinderen.

Beau Five Days Inside was dinsdag het op twee na best bekeken programma van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen kijkers) en De Wereld Draait Door (1,6 miljoen) trokken meer belangstelling.

Het nieuwe programma van Jan Slagter, Zorgwaakhond, ging op NPO 1 goed van start met 972.000 kijkers.