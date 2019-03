Dochter (18) Jason Donovan in Neighbours

Na het vertrek van Jason uit de soapserie in 1989 had zijn vader Terence Donovan ook een tijdje een rol in Neighbours. „Drie generaties Donovan in Ramsay Street, dat moet voor het eerst zijn”, schrijft de acteur in zijn post, waarin hij nog wat advies geeft aan zijn 18-jarige dochter: „Werk hard, heb lol en geniet van het proces. Ik ben zo trots op je Jem.”

Neighbours is al sinds de jaren 80 een kweekvijver voor Hollywoodtalent. Jasons speelde in de serie het liefje van Kylie Minogue, met wie hij destijds ook in het echt een relatie kreeg. Ook Russell Crowe, Guy Pearce, Margot Robbie, Liam Hemsworth en Natalie Imbruglia startten in de Australische soapserie.

Jemma Donovan krijgt in Neighbours de rol van Harlow Robinson, een personage met dezelfde achternaam als dat van haar vader, die Scott Robinson speelde. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat de twee buurtbewoners familie zijn, maar wat de link precies is, willen de makers nog niet verklappen.