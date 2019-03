Rondé maakt graag liedjes die raken

„Ik vind het mooi als iemand iets uit een lied kan halen. Als je je ongelukkig voelt en even niet lekker in het leven staat, dan kun je misschien ook moed putten uit zo’n nummer, dat eigenlijk over iets heel anders gaat”, zegt frontvrouw Rikki Borgelt in de Volkskrant.

Zo ook het liedje Fourteen, dat staat op de onlangs verschenen plaat Flourish, waarin Rikki het gevoel verwerkte dat ze ooit had na een gesprek met een ex-prostituee. „Als iemand met dit nummer uit een dal kan kruipen, dan vind ik dat prachtig.”

Toch heeft de 28-jarige zangeres, die met Rondé hits als Run en Calling had, dat niet als doel als ze aan het schrijven is. „Ik schrijf mijn liedjes niet met dit soort overwegingen in mijn achterhoofd - dan zou een nummer minder oprecht worden, denk ik”, zegt ze. „Maar als een tekst mensen raakt omdat ze er iets van hun eigen leven in herkennen, dan is dat volgens mij mooi meegenomen.”