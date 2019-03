Dochter Tom Cruise rondt Scientology-training af

De brief kwam in handen van Scientology-criticus Tony Ortega, die ’m op zijn website plaatste. In het schrijfsel vertelt Bella (26) onder meer dat ze in eerste instantie weerstand voelde om aan het programma te beginnen, maar uiteindelijk een aha-moment had. „Wow, hier was ik niet op voorbereid, dit is waar ik naar op zoek was. Het missende puzzelstuk. Opeens werd alles duidelijk voor me. Dit is wat mij een Scientologist maakt.”

Isabella Cruise Ⓒ Hollandse Hoogte

In de brief bedankt Bella haar vader en haar tante, Toms zus Cass. „Ik zou in mijn eigen problemen verdronken zijn als jullie er niet voor me geweest waren.”

Isabella werd begin jaren ’90 geadopteerd door Tom en zijn toenmalige vrouw Nicole Kidman. De acteurs verwelkomden twee jaar later ook haar jongere broer Connor (23) in het gezin. Hun huwelijk strandde in 2001 na elf jaar. Nicole zit niet bij de Scientology-kerk, maar verklaarde afgelopen najaar tegenover Australisch tijdschrift Who over haar twee oudste kinderen: „Ze zijn volwassen. Ze nemen hun eigen beslissingen. Ze hebben ervoor gekozen om bij Scientology te blijven. Mijn taak als moeder is om van ze te houden.”