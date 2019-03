Sarah Silverman boos over make-uprekening van 1500 dollar

In podcast The Last Laugh vertelt ze dinsdag verontwaardigd dat streamingservice Hulu de rekening van 1500 dollar (1330 euro) aan haar doorstuurde.

Sarah kreeg een nominatie voor haar programma I Love You America, een show van Hulu. Volgens de programmamaker is het heel ongebruikelijk dat de uitzendende partij de kosten voor haar en make-up niet op zich neemt. „Zelfs Comedy Central betaalde dat al vijftien jaar geleden voor me toen ik werd genomineerd. Ik stond perplex”

Nog steeds begrijpt ze die beslissing niet: „Zou het Hulu geen 1500 dollar waard zijn om mij nu niet tijdens een podcast te laten vertellen dat ze geen 1500 dollar voor een Emmy over hadden?”

I Love You America won de award in de categorie beste variety- of sketchshow niet. Hulu besloot begin dit jaar na twee seizoenen te stoppen met het programma.