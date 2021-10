Nieuw seizoen vol gemaskerde dates

De show, een soort mix van Love is blind en The masked singer, zou volgens de makers gaan om het vermijden van oppervlakkigheid in het datingcircuit. Maar, zo tekenden kijkers aan, het gezicht mag dan wel vol in de schmink zijn en behangen met protheses, de lichamen van de liefdeszoekers werden niet verborgen.

In de trailer van de nieuwe reeks blijkt dat degenen achter de schermen hun programma, gelukkig, niet al te serieus nemen. „Dit kan het begin van een episch liefdesverhaal worden, of een grote ramp”, zegt een van de deelnemers. Gevolgd door de voice-over: „Laten we eerlijk zijn, wij vinden het allebei best.” Ook negatieve recensies worden vol trots getoond.

Het concept: een gemaskerde krijgt drie anderen voor zich om mee te speeddaten. Een valt af, de andere twee gaan mee op date.

Dan komt het keuzemoment en de ontmaskering. Een nieuw blik aan vermommingen is opengetrokken, met onder meer een konijn, een gordeldier, tijger en leeuw.