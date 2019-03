Cast Empire sterk verdeeld over Jussie Smollett

Bronnen vanuit de productie vertellen aan TMZ dat een aantal mensen op de set, voornamelijk de schrijvers van de serie, nu overtuigd is van zijn onschuld. Maar, zo schrijft TMZ, de aanklachten zijn niet vervallen omdat zijn onschuld bewezen zou zijn, maar omdat de staatsprocureur niet geloofde dat de aanklachten tot een echte straf zouden leiden. Ze schatte in dat het hooguit een taakstraf zou opleveren en dus zette ze de zaak niet door.

Er zijn daardoor tegelijk ook nog mensen op de set die wel degelijk geloven dat Jussie Smollett de aanval op zichzelf in scène heeft gezet. Zij zijn geschokt dat dit nu geen consequenties heeft voor de acteur. In elk geval willen zij hem niet terug in de show. Ze zijn vooral boos dat Jussie naar verluidt op deze manier meer geld zou proberen te krijgen van de producers.

Over een ding is de cast en crew het wel eens: dat het goed is dat de zaak nu gesloten is en daarmee geen bedreiging meer vormt voor de show. Alleen hebben ze het mis: de zaak is nog niet helemaal gesloten. De FBI is nog aan het onderzoeken of de dreigbrief die hij acht dagen voor de al dan niet opgezette aanval heeft gekregen, door hemzelf verstuurd is of niet. Zo wel, dan kan hij opnieuw aanklachten tegemoet zien.

Bekijk ook: Politie Chicago woest over vrijlaten Smollett

Bekijk ook: Zender Fox blij met intrekken aanklachten Jussie Smollett