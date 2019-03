Cardi B bekent: ’Ik drogeerde mannen en beroofde hen’

Drie jaar geleden bekende Cardi dat ze ooit bezoekers van de stripclub waar ze werkte bedonderde. In het clipje dat dinsdag weer opdook, vertelt ze dat ze deed alsof ze geïnteresseerd was in meer, zorgde dat mannen een hotelkamer regelde en ze daar drogeerde en ervandoor ging met hun bezittingen. De video werd dinsdag volop gedeeld, vaak met de hashtag #SurvivingCardiB, een verwijzing naar de docu rond R. Kelly waarin hij beschuldigd wordt van misbruik.

In een nieuwe post reageert Cardi dinsdag op de ophef. „Ik besprak in die clip dingen die ik in mijn verleden genoodzaakt was te doen, of het nu goed was of niet. Ik heb nooit beweerd dat ik perfect was, maar ik maak het nooit mooier dan het is.”

De muzikante zegt dat ze crimineel gedrag nooit heeft willen verheerlijken. „Er zijn rappers die drugs en overvallen ophemelen, misdaden die zij voor hun gevoel moesten plegen om te overleven. Maar ik heb deze daden nooit aangeprezen, ik heb het er nooit over gehad in mijn muziek, want het is niet iets waar ik trots op ben en ik voel de verantwoordelijkheid om dat niet te verheerlijken.”

Cardi geef aan vooral vooruit te willen kijken. „Ik heb een verleden, dat kan ik niet veranderen. Het enige dat ik nu kan doen, is een beter mens zijn voor mezelf, mijn familie en mijn toekomst.”