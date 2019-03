Milika Peterzon openhartig over hersenbloeding

Ze noemt het keihard knokken om te leren leven met de handicaps die ze overhield aan het hersenletsel. „Ik heb gelukkig mijn optimisme mee en mijn kracht, maar soms is het wel heel lastig. Over alles wat je doet moet je nadenken. Iets heel simpels als de trap op en af lopen is voor mij al heel lastig, omdat ik heel bang ben om van de trap te vallen. Dus doe ik dat heel voorzichtig.”

Milika werd in september 2014 getroffen door een zware hersenbloeding. Ze lag bijna twee maanden in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en ging daarna naar een revalidatiecentrum om aan haar herstel te werken. Als ze na lange tijd weer thuis komt, is haar leven totaal veranderd, vertelt de voormalig Hart van Nederland-presentatrice.

In het programma Geef om je hersenen (NPO 1, 21.25 uur) vragen Sybrand Niessen en Martine van Os aandacht voor het belang van hersenonderzoek. Er zijn optredens van Willeke Alberti en Elske DeWall.