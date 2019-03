Pinkpopmeisje kreeg veel kritiek

Dat logo was niet altijd even geliefd. „Aan het begin kreeg ik veel kritiek erop”, zegt Jan Smeets in een interview met BuzzE. De eerste drie jaren van het festival maakte Jan Smeets zijn affiches zelf, maar was daar niet tevreden over. In 1973 vroeg hij reclametekenaar Bert Abell om een logo te ontwerpen, wat leidde tot een volledige pop in het roze. Jan vertelt dat het ontwerp toentertijd helemaal niet goed is gevallen. Het zou te kinderachtig zijn. De roze pop zou ook niks te maken hebben met pop op Pinksteren, waar Pinkpop voor staat.

Rond de jaarwisseling werd het huidige logo geïntroduceerd. Het lichaam van de pop werd weggehaald en alleen haar ’Betty Boop-achtige gezicht’ bleef over. Het logo is niet meer los te denken van het festival. „Uiteindelijk werd het logo sterker dan de klacht”, aldus Jan.

Jan is ter voorbereiding op de ceremonie in Landgraaf al even gaan kijken bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Van de jubileum-munt zijn 6.000 exemplaren verkrijgbaar. De munt is alleen voor de liefhebber, er kan namelijk niet mee betaald worden. Zelf heeft Jan al een mooi plekje voor zijn onderscheiding in gedachten. „Ik zet het achter mij neer op kantoor, zodat als mensen binnenkomen ze ernaar kunnen kijken.”