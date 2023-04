Astrid Nijgh beleeft aardbeving op Bali

„Ik kan niet zo goed omschrijven wat ik voelde. Het was alsof ik op een kussen stond en ik m’n evenwicht dreigde kwijt te raken. Zo’n gevoel dat je krijgt als je een glaasje teveel op hebt en je jezelf afvraagt of je je nog wel staande kunt houden. Nog geen minuut later stormde het personeel binnen dat riep dat we meteen naar buiten moesten. Toen drong het tot ons door dat het een aardbeving was, die we hadden meegemaakt. Heel even was er paniek. Omdat ik slecht ter been ben, ben ik naar buiten geholpen. Louise kon zichzelf wel redden.”

Eenmaal buiten zijn ze naar een plek gebracht waar ze geen gevaar liepen. „Geen dak boven ons hoofd en niet in de buurt van muren, die eventueel op ons neer konden vallen. Gelukkig mochten we na een kwartier weer naar binnen, toen bleek dat het gevaar was geweken. Wij zijn wel even flink geschrokken, want je denkt meteen aan het ergste…”

Tsunami

Astrids partner informeerde meteen of er risico op een tsunami bestond. „Ik werd gerustgesteld. Bali is wat dat betreft erg beveiligd. Een tsunami zien de autoriteiten onmiddellijk aankomen. De kracht van de aardbeving was 5,3 op de Schaal van Richter. Het episch centrum lag op Java. Daar was de kracht 7,4. Ik ben hier nu voor de elfde keer, maar ik heb nog nooit een aardbeving meegemaakt. Nu het allemaal zo goed is afgelopen durf ik wel te zeggen dat ik opgetogen ben dit meegemaakt te hebben.”

Ze kan zich nu een beetje voorstellen wat mensen overkomt wanneer je met een krachtige beving te maken hebt. „Je bent meteen volsagen machteloos en je hebt geen regie meer over je eigen leven”, aldus Louise, die Astrid’s gids is op Bali. „Ze komt hier voor het eerst en ze weet niet wat ze meemaakt. Toen we zes dagen geleden arriveerden barstte ze op het vliegveld van Denpasar, de hoofdstad, in huilen uit. En sindsdien is het voor Astrid een rollercoaster van emoties. Ik heb echt moeite moeten doen om haar hierheen te krijgen. Jimmy is onze privéchauffeur, die ons naar de mooiste plekjes van het eiland brengt. Astrid geniet en ze wil nu vaker gaan…”