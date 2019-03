’Thomas Acda heeft 2 miljoen’

Het blad voor de rijken zocht het jaarverslag van zijn BV op en ontdekte dat Acda daar nog 2 miljoen euro in heeft zitten. Bovendien heeft hij nog een maatschap met De Munnik, maar daar zijn geen financiële gegevens van openbaar. Ook bezit hij panden in Amsterdam en De Rijp. Zijn eigen grachtenpand, het voormalige optrekje van Katja Schuurman en haar ex Thijs Römer, kocht hij in 2008 voor 1,4 miljoen. Aan geld dus geen gebrek.

Maar goed ook voor de man die dat noemt als ’het belangrijkste dat er is’. „Want daarmee kan ik rekeningen betalen. Ik loop trots door mijn huis als ik weet dat iedereen van wie ik houd veilig is, dat iedereen warm zit en dat alles is afbetaald.”

Toch antwoordt hij ontkennend op de vraag of het goed met hem zou gaan als hij financieel onafhankelijk zou zijn. „Ik denk dat het leven lastig is, als je alles altijd maar kunt krijgen zonder ervoor te hoeven werken.”