André Rieu geeft ook in 2020 nieuwjaarsconcert in Ziggo Dome

Het optreden is op 11 januari, een dag later doet André het nog eens over in Antwerpen. „Ik vind het geweldig om volgend jaar weer op te treden in Amsterdam en Antwerpen”, zegt André. Volgens hem zijn de nieuwjaarsconcerten altijd heel bijzonder vanwege de feestelijke sfeer. „Ik kan geen betere manier bedenken om mijn nieuwe wereldtournee te beginnen en het nieuwe jaar in te luiden dan met mijn geliefde fans in Nederland en België.”

André wordt op het podium vergezeld door zijn Johann Strauss Orkest. De kaartverkoop begint vrijdag. Komende zomer treedt André Rieu twaalf keer op in Maastricht. Op het Vrijthof verwacht hij in totaal 100.000 concertbezoekers.