Komisch duo Rundfunk maakt film

Van de Velde en Van Kalmthout pennen zelf het scenario voor de film en vertolken de hoofdrollen. De regie is in handen van Rob Lücker. De nog titelloze komedie gaat over het hoofd van een camping dat blij is met de komst van een uitgeleefde ex-wereldster. Dat lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt te zijn voor gevaarlijke criminelen, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden. Wanneer de film moet verschijnen en wie er verder in spelen, is nog niet bekend.

Rundfunk oogstte in 2015 en 2016 groot succes met de gelijknamige absurdistische sketchshow die zich afspeelde op een middelbare school. In de tv-serie waren ook Pierre Bokma, Kees Hulst en Claire Bender te zien. Het duo stopte na twee seizoenen met de serie en maakte vervolgens theatervoorstelling Wachstumsschmerzen waarmee zij de Neerlands Hoop, de theaterprijs voor het meest veelbelovende nieuwe talent, wonnen. Komend najaar starten de try-outs voor de tweede theatervoorstelling van Rundfunk.