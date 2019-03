Dick Maas over succes in China en flop in Nederland

De horror-actiekomedie over een ontsnapte leeuw in Amsterdam trok afgelopen week in drie dagen tijd meer dan 1,1 miljoen Chinezen naar de bioscoop. In Nederland gingen 2,5 jaar geleden slechts 30.000 mensen naar de film.

Volgens Dick Maas heeft distributeur Dutch Filmworks het op de promotie op meerdere fronten laten afweten. Hij bekritiseert het affiche, voorpublicaties, de manier waarop hijzelf werd neergezet en het gebrek aan bijsturing toen de voorpremières al niet goed liepen. Hij spreekt dan ook van een verstoorde relatie. Hij heeft de kritiek al eens eerder geuit in zijn boek Buurman wat doet u nu? uit 2017, maar deelt deze kijk op de gang van zaken nogmaals naar aanleiding van vragen die hij krijgt over het mislukken van de film in Nederland, meldt hij op Twitter.

Dutch Filmworks wil desgevraagd niet ingaan op de kritiek. „Het is oud, we hebben het destijds besproken en daarmee is het klaar. We zijn heel blij voor hem dat zijn film in China een succes is.”

In het AD was Maas woensdagochtend ook onverzoenlijk over de waardering van het Nederlandse publiek destijds. „Tja, veel Nederlanders zullen zich nu wel voor hun kop slaan. Maar ze hebben hun kans gehad”, vindt hij. „Ze kijken Prooi maar op iTunes of Netflix, of wachten tot hij te zien is op tv.”

Ondertussen geniet hij van het succes in China. „Dit is nog geen enkele Nederlandse film gelukt. Prooi heeft in één weekend nu al meer opgebracht dan Zwartboek, de tot nu toe meest succesvolle film in de Chinese bioscopen. Dat voelt toch een beetje als een lange neus naar Nederland. 1,2 miljoen Chinezen kunnen er toch niet helemaal naast zitten?”