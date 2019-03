Shakira weerspreekt plagiaat

De Colombiaanse zangeres verklaarde volgens Madrileense media dat haar nummer La Bicicleta (De Fiets) niet in dezelfde stijl is en helemaal niets te maken heeft met Yo Te Quiero Tanto (Ik hou zo veel van je) van de Cubaan Liván Castellano Valdés.

„Mijn liedje heeft ook helemaal niks met Cuba te maken, maar wel met Barranquilla, een stad in Colombia.” De in Spanje wonende popster (42) hief het lied in de rechtszaal aan, om de Colombiaanse muziekstijl vallenato voor het juridische voetlicht te brengen.

Liván stelt in de rechtszaak dat delen van La Bicicleta kopieën zijn van zijn nummer uit 1997. Behalve Shakira klaagt hij ook de Colombiaan Carlos Vives Restrepo (57) aan, met wie Shakira het nummer in 2016 zong. Het nummer is inmiddels al 1,3 miljard keer aangeklikt op YouTube.

De popzangeres woont nabij Barcelona en heeft nog meer problemen in rechtszalen. In juni komt een zaak voor waarin ze ervan wordt beschuldigd dat ze circa 14,5 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken in de jaren 2012 tot en met 2014.