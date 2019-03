Vriendin Pete Davidson vindt alle aandacht ongemakkelijk

„Ik heb nooit eerder zoiets meegemaakt”, vertelt Kate, die eerder getrouwd was met acteur Michael Sheen. „Het is allemaal erg intens en iets waar ik echt aan moet wennen.”

Toch is het mediacircus voor Kate geen reden om niet verder te gaan met de komiek. „Als je de persoon met wie je bent niet zo leuk vindt als ik Pete, dan kap je er wel mee”, zegt ze. Haar prille relatie is volgens haar groter dan alleen de media-aandacht. „Als dat het belangrijkste punt in de relatie zou zijn, dan heb je een groot probleem. Maar dat is het niet.”

Wel zou Kate het niet erg vinden als de belangstelling iets zou afnemen. „Het is een beetje vermoeiend”, zegt de actrice, die sinds januari samen is met de ex van Ariana Grande.