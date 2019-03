Eigen onderzoek NPO: salaris Matthijs volgens regels

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ’salarisconstructie’ als Matthijs van Nieuwkerk binnenkort het programma College Tour gaat presenteren voor BNNVARA en de NTR. College Tour wordt mede geproduceerd door televisieproducent MediaLane.

Precies daar zat ’m de kneep: via een deal met productiebedrijf MediaLane zou Matthijs ervoor zorgen dat hij geen sneetje brood minder hoeft te eten, ondanks dat hij bij de NPO vanaf de zomer nog ’slechts’ 194.000 euro per jaar verdienen in plaats van de 580.000 euro die hij volgens de laatste informatie verdiende bij de NPO. Dat meldden ingewijden begin maart aan De Telegraaf. De NTR maakte dat programma twaalf jaar lang in eigen huis, wat natuurlijk goedkoper is.

Bekijk ook: Matthijs van Nieuwkerk redt topsalaris

BNNVARA heeft volgens de NPO alle relevante documenten laten zien en alle vragen beantwoord. „Uit deze informatie komt naar voren dat er geen sprake is van het overschrijden van het door Matthijs van Nieuwkerk geldende maximum toe te kennen honorarium”, concludeert de NPO. Het salaris van Van Nieuwkerk past binnen de Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) en dat behoudt hij zolang zijn contract duurt.