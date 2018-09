Donderdag nieuwe single George Michael

De aankondiging komt samen met een update van de officiële website van George, waarop nu een statement staat van zijn zussen Melanie en Yioda. Ze schrijven dat ze voor zijn muzikale nalatenschap blijven zorgen en dat ze het ook willen delen met zijn fans. Volgens de zussen van de zanger zou George dat zo hebben gewild.

Over de nieuwe single is nog niets bekendgemaakt. Eerder liet onder andere Nile Rodgers weten dat hij vóór het overlijden van George met hem werkte aan nieuw materiaal. Hij kon echter niet zeggen wanneer dat uit zou komen. „Daar ga ik niet over. Ik maak alleen de muziek”, zei Nile. „Maar ik vind het te gek en het klinkt onwerkelijk.”

George Michael overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd.