Chantal Bles: ’Toe aan een nieuwe start’

„We gaan daar een veilig en warm nest van maken voor de kindjes in alle gezondheid... Daar word ik heel erg gelukkig van! ”, zo schrijft Chantal op Instagram. „Ondanks alles blijven we positief, hebben we vertrouwen en hebben we zin in het leven!” De styliste en haar man Robert wacht nog wel een flinke verbouwing, zo laat ze verder weten.

Vorig jaar mei werd bekend dat Jada een tumor met uitzaaiingen in haar lijf had. Inmiddels gaat het veel beter met het meisje. In juli beviel Chantal van een zoon, Josh.

