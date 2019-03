Film ’Prooi’ flopt in Nederland, hit in China

Twee kakkineuze golfers (Rutger de Bekker en Kees Boot) worden onaangenaam verrast. Ⓒ FILM PROOI

Een unicum in filmland: de Nederlandse thriller Prooi scoort in China. Ruim een miljoen mensen zagen ’m daar al de bioscoop, goed voor al bijna 4,5 miljoen euro. Helaas gaan die inkomsten aan maker Dick Maas voorbij, die verkocht de film in zijn geheel vertelt Daniëlle Raaphorst van Incredible Films, dat Hollandse producties aan de man probeert te brengen in het buitenland.