Ook Keizer beschonken verteller in Drunk History

De serie, die vanaf 15 april te zien is op Comedy Central, is gebaseerd op een gelijknamig format dat eerder al versies had in landen als Mexico, Engeland en Australië. In Drunk History worden de kijkers bijgepraat over de vaderlandse geschiedenis. Eerder maakte de zender al bekend dat Nance en Jasper Demollin in beschonken staat geschiedenisles zullen geven.

De vertelde verhalen vormen het letterlijke script voor een nagespeelde versie, die vertolkt wordt door een groot aantal bekende acteurs. In de aflevering over Johan Cruijff vertolken Levi van Kempen, Sarah Bannier, Paul Donkers, Jan de Waard en Joy Jameson de hoofdrollen, kondigde Comedy Central woensdag aan.