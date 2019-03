Vliegende dikhuid vertedert

Na het live-action succes van The Jungle Book (2016) en Beauty & The Beast (2017), vist Disney nu opnieuw in eigen vijver met Tim Burtons fotorealistische versie van Dumbo. Al kun je zijn film niet direct een remake noemen. Voortbordurend op de animatieklassieker uit 1941, legt de regisseur het perspectief nu veel meer bij de mensen die de geslurfde titelheld omringen dan bij het baby-olifantje met de bizar grote oren zelf.