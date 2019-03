SBS6 blaast ijsdansshow nieuw leven in

SBS6 had in het verleden veel succes met Sterren Dansen op het IJs, waarin bekend Nederlanders zonder ijsdanservaring het samen met een professionele partner in paren tegen elkaar opnamen. De zender was met de show in een heuse ijsoorlog verwikkeld met RTL4, dat een soortgelijk programma uitzond onder de naam Dancing On Ice.

De comeback van het ijsdansprogramma past in een trend van programma's uit de oude doos die weer terugkeren op televisie. Eerder kondigde RTL al de terugkeer van de quiz De Zwakste Schakel aan, dit keer met Bridget Maasland als presentatrice. Ook komt Weekend Miljonairs met Robert ten Brink terug op de buis, evenals Dancing with the Stars. Komend weekend begint een nieuw seizoen van de comedyserie Kees & Co.