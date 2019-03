Ruud de Wild bevestigt relatie met Olcay Gulsen

Olcay reageerde kort na de onthulling in RTL Boulevard op de relatiestatus. Ze zegt dat ze Ruud hartstikke leuk vindt en dat ze het gewoon heel leuk samen hebben. „Ik heb nou niet echt de behoefte om dat nu om te dopen tot een relatie”, zei Olcay om vervolgens meteen te horen te krijgen dat Ruud het nieuws in 6 Inside had bevestigd. „Oh, ik hoop dat hij me dan vanavond belt en me netjes om verkering vraagt”, zei Olcay.

De twee zouden al enige tijd een setje zijn. Dat zeggen ingewijden woensdag in Privé, dat het nieuws over de relatie als eerste bracht. Volgens de bronnen werden de twee onlangs samen hand in hand gespot in een winkelcentrum in Amsterdam. Ook zou Olcay eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi hebben beëindigd vanwege haar gevoelens voor Ruud. Eerder deze maand werden Ruud en Olcay samen gespot in de sportschool.