Holly Mae Brood en Viktor Verhulst presenteren Love Island

De datingshow is een tv-hit in twaalf landen, waaronder Amerika, Australië en Duitsland. In de tv-show brengen singles zes weken met elkaar door in een luxevilla op een zonnige locatie. De singles moeten niet alleen ervoor zorgen dat ze een partner krijgen, maar ook dat ze de kijker aan hun kan krijgen. De kijker bepaalt welke deelnemers in de show blijven en welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland.

Holly Mae Brood (24) is actrice, zangeres en danseres. Ze speelde onder andere Amy Kortenaer in Goede Tijden, Slechte Tijden en Nieuwe Tijden, in speelfilms als Sneekweek, Hart Beat en VALS en deed mee aan zangprogramma It Takes 2. Verder was ze onderdeel van RTL Concentrate en won ze in 2018 samen met Soy Kroon het dansprogramma Dance Dance Dance.

Love Island is vanaf mei te zien op RTL 5 en Videoland.