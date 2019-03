Gouden NL Award voor onderzoek zelfmoordpoeder

Omroep Brabant dook in het verhaal van de 19-jarige Ximena Knol, die zich van het leven beroofde met hulp van een middel dat werd gepromoot op de website van de Coöperatie Laatste Wil. Van verschillende kanten en via meerdere kanalen werd op vasthoudende wijze onderzoek gedaan. Mede dankzij het onderzoek kwam het onderwerp op de politieke agenda.

Naast Omroep Brabant zijn nog vijf regionale omroepen in de prijzen gevallen: Omrop Fryslân, RTV Noord, Omroep Gelderland, Omroep Zeeland en RTV Utrecht. Volgens juryvoorzitter Rein Tolsma voldeden alle genomineerden aan de gestelde criteria: goed gemaakt, onderscheidend in kwaliteit en creativiteit, met regionale relevantie en impact, journalistiek en informatief en bijzonder van vormgeving. „Maar met name de zoektocht naar de Gouden NL Award bracht ons bij de kerntaak van de regionale omroep anno 2019: een relevante rol te vervullen in de regionale nieuwsvoorziening”, zegt Tolsma in een verklaring. „Dat kan niet zonder eigen nieuws, zelf opgespitte feiten die vaak de vrucht zijn van doorzettingsvermogen en ambitie en van gewoon je werk doen.”

Het is de zeventiende keer dat de NL-Awards zijn uitgereikt. Er waren prijzen in vijf categorieën, waaronder eigen nieuws, innovatieve verslaggeving en documentaire. De Gouden NL Award overstijgt die categorieën.