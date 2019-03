HBO komt met making-of einde Game of Thrones

Game of Thrones: The Last Watch, zoals de documentaire heet, „duikt in de modder en toont de moeilijkheden en mooie momenten die horen bij het tot leven wekken van fantasiewereld Westeros in de studios, velden en parkeerplaatsen van Noord-Ierland”, laat HBO weten in een statement. Filmmaker Jeanie Finlay heeft daarvoor een jaar lang met de serie meegelopen.

Een saaie documentaire wordt het niet, bezweert HBO. „Dit is een grappig, hartverscheurend verhaal, dat vol humor en intimiteit wordt verteld. De documentaire maakt duidelijk dat het bitterzoet is om een geheel nieuwe wereld te creëren - en daar vervolgens gedag tegen te moeten zeggen.”

Voordat de documentaire wordt uitgezonden, wacht eerst het laatste seizoen van Game of Thrones. Het afscheid van de immens populaire serie start in de VS op 14 april. Ziggo, dat Game of Thrones in Nederland uitzendt, volgt op de 15e. Het laatste seizoen van de serie bestaat uit slechts zes afleveringen.