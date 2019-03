Stem musicalactrice Brigitte Nijman herstelt goed

De 48-jarige Brigitte Nijman is door het oog van de naald gekropen. Na een mislukte operatie was het de vraag of ze ooit nog zou kunnen praten, nu hoopt de musicalster op een doorstart van haar carrière. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zag er eind januari somber uit voor musicalster BRIGITTE NIJMAN en haar theatercarrière. Bij een operatie aan haar opgezette schildklier werd begin januari per ongeluk een stembandzenuw geraakt. Lange tijd zag het er naar uit dat zij nooit meer zou kunnen zingen, zoals zij deed in theatervoorstellingen als The Sound of Music, Ciske de Rat en The Full Monty. Inmiddels gloort er weer wat hoop.