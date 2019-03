Jarig was Mariah Carey, maar hoe oud ze nu precies is geworden? Ⓒ AFP

Heeft MARIAH CAREY gisteren Sarah nu wel of niet gezien? Of werd ze 49? 51 misschien wel? Feit is in ieder geval dat de zangeres (met meer dan tweehonderd miljoen verkochte albums een van de best verkopende vrouwelijke artiesten ooit) gisteren jarig was. Maar hoe oud ze nu geworden is?