Halsketting Belgische oud-koningin Fabiola levert 630.000 euro op

Sotheby’s, die de ketting in de markt zette als iets dat in het bezit was van een belangrijke Europese adellijke familie, had op een bedrag van 650.000 tot 850.000 euro gerekend.

Fabiola was de vrouw van koning Boudewijn, de broer van de vorige Belgische koning Albert. Ze overleed in 2014 op 86-jarige leeftijd. Omdat haar huwelijk met Boudewijn kinderloos bleef ging het koningschap naar zijn jongere broer Albert. Inmiddels is Alberts zoon Filip koning.